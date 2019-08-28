「台灣一姐」戴資穎在羽球世錦賽8強惜敗後來奪冠的印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu），不但錯過重登球后寶座的機會，下周最新世界排名也將跌到近3年來最低的第4位。不過球賽有輸有贏，小戴下役將於9月17日開打的中國公開賽繼續奮戰，首輪對手為世界排名31的馬來西亞女將謝抒芽。

小戴世錦賽後世界排名跌至第3，且去年本周她贏得亞運金牌，冠軍積分9200分扣掉後，下周將再掉到第4，為2016年11月中以來新低。

不過下月中在廣州舉行的中國公開賽為世羽聯超級1000系列，將是小戴重振旗鼓的大好機會。尤其去年她在這項賽事首輪爆冷出局，今年沒有任何保分壓力，打入8強以上就有淨積分入帳，殺進決賽就連亞運金牌的失分也補了回來。

由於報名時仍為世界第2，小戴在中國公開賽排女單第2種子，首戰對手為26歲的謝抒芽（本名謝淑雅），過去5次遭遇小戴大獲全勝，最近一次碰頭則是去年的台北公開賽。小戴若能發揮水準，到8強才會碰上印度好手賽娜（Saina Nehwal），4強則可能遭遇辛度或陳雨菲。

(中時電子報)