鴻海集團創辦人郭台銘發動參選連署態勢日益明顯，黨中央不同部門對何時開鍘看法不一，引發議論。

國民黨組發會認為若郭董9月17日登記為總統被連署人，就該黨紀處分，黨都已提名韓國瑜，怎能容許被「綠帽罩頂」，再有其他人去申請被連署、準備參選？若不立即黨紀處分，恐影響士氣及選情。

不過考紀會主委魏平政指出，按黨章規定，無論任何人，只要11月18 至22日非黨提名推薦人士自行向中選會登記參選總統即屬違紀，當然一定依黨紀開鍘；但若是9月17日向中選會申請為總統被連署人，因尚未向中選會完成正式參選登記，而且黨章未規定這麼細，因此仍須「個案處理」，將由地方黨部先行調查，再視個案有無協調空間後，呈送中央考紀會討論，才能決定是否黨紀處分。

文傳會主委程美華也表示，關於郭董連署是否違反黨紀，因於黨相關規定對此未無明確規定，若郭董真有連署，必須由地方黨部了解兩點，包括是否為本人親自發動連署？連署的目的為由？由地方黨部提出進一步評估報告後，才會有相關後續的作為。

(中時 )