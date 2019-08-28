觀光局耗資300萬元打造集集支線彩繪列車爭議不斷，石虎畫成豹、又被抓包圖是從圖庫買來，該圖原本的俄羅斯籍作者還暖心免費繪製石虎圖片，供台灣民眾與保育團體使用，但觀光局因找到替代圖片，表示不會採用「俄製」石虎，原以為事件就此落幕。不料，27日深夜，觀光局被交通部長林佳龍打臉，要求觀光局設法採用「俄製」石虎 ，還要邀請該作者來台玩！

在石虎變成「豹」的風波後，觀光局26日公佈新款3種石虎姿態的圖案，包括走、躺、玩三版，還特別強調已獲特生中心與生態專家認可是真的是石虎，具備石虎的3大特徵，包括耳背白斑點、額頭白線條、眼窩白紋圈。

沒想到事件無限延展，原本繪製「豹」的俄羅斯籍作者，聽聞台灣石虎瀕臨絕種，竟暖心免費繪製了三張石虎圖片，表明要提供所有台灣民眾與保育團體使用。但觀光局表示，已繪製新的石虎，將不會採用俄羅斯籍作者版本。

沒想到27日深夜林佳龍在臉書發文，發出三點聲明，政策大轉彎！

第一，林佳龍認為，設計作品應具有原創性，觀光局的政府標案理應如此；很可惜，這次的設計內容，確實在原創性上有明顯的瑕疵。

第二，林佳龍指出，被放進列車的俄國花豹插圖原創者在瞭解台灣石虎的故事後，為台灣設計新的石虎插圖，並表達願意無償提供台灣使用。觀光局卻對媒體表示要婉拒對方的好意，「我認為欠缺考量，觀光局應收回這句話，並設法促成這樁美事」；另一方面，也應透過管道與原列車設計師充分溝通，並請特生中心在石虎的生物特徵上提供專業的協助指導，避免再生爭議紛擾，期盼有圓滿的處理方式。

第三，林佳龍強調，他除了親自到俄國花豹插圖原創者的社群instagram留言感謝，也指示觀光局邀請她來參加9月21日集集彩繪列車通車典禮，除了感謝她的無私貢獻與大度，也希望讓更多人瞭解台灣石虎保育的努力。

由於觀光局26日公布7月國際旅客情況，單月98.9萬人次，已連續兩個月未破百萬門檻，陸客緊縮效益逐步浮現，甚至有旅行社業者開始放無薪假，此時正值蔡政府全力搶救觀光產業之際，交通部藉此石虎事件，轉而邀請俄國花豹插圖原創者來台，一來讓事件圓滿落幕，民眾滿意，二來有機會爭取俄羅斯當地對台灣的目光，有助於觀光局開拓俄羅斯此一新興市場，爭取更多俄羅斯旅客來台，林佳龍此舉可望一箭雙鵰。

(工商 )