英升開發總經理何錦松打造「陽里晴」 2期健康宅。（盧金足攝）

台中市外環交通逐步到位，潭子區繁榮行情水漲船高。（盧金足攝）

「陽里晴」2期引進奈米水離子技術，改善住宅除臭、抑菌、抑制PM2.5的功能。（盧金足攝）

靠著1期住戶口碑行銷，帶動「陽里晴」2期買氣。（盧金足攝）

台中鐵路高架化後，市府推動綠空廊道計畫優化、提升周遭環境品質，潭子地區交通動脈到位帶動房市，英升開發27日公開「陽里晴」2期，戶戶三面採光，打造豪宅設備具奈米水離子的健康宅，英升開發總經理何錦松強調，打造健康舒適、休閒養生的住宅，受購屋者青睞。

潭子地區是台中市府建設的重點行政區，其中知名的潭雅神群綠園道，成為民眾休閒的拍照打卡熱點，興建中的潭子國民運動中心、動工中的國4豐潭段，及規畫中的國1銜接台74號等工程，潭子區成為為北台中交通樞紐與遊憩場域，看好潭子區後續發展潛能，英升開發、坤悅開發、久樘開發等建商紛推新案搶市。

建商評估，潭子雖然位於台中市外圍，但潭子近年因捷運綠線、台鐵紅線交會，加上74號快速道路與即將完工的國道四號（台中環線）豐原潭子段，南下北上都極便利，明年14期重畫區重新配地後，市場推估潭子熱度升高。

「最棒的建築設計不再只出現在豪宅上，千萬好宅也能應用先進設計！」何錦松說，英升開發與日本松下合作，引入「奈米水離子」技術，讓建築不只擁有風光水綠的設計，室內空氣品質更成為建商賣點。

台灣松下環境方案執行長押谷久仁男說，奈米水離子技術讓吹風機改頭換面，對住宅也達除臭、抑菌、抑制細懸浮微粒PM2.5的功能。

代理商義昌行總經理蔡榮民進一步說明，奈米水離子技術利用大氣中的水氣，以裝置將其奈米化成為氫、氧離子；當氨暴露於空氣中，奈米化的氫離子與氨的氫離子結合，變成水，而氨因結構破壞，消除異味。

「陽里晴」2期力邀豪宅建築師王森主設計，建蔽率32％，一樓零店面設計，公設包括汽機車分道，親子交誼廳、健身房、宅配室、資源回收室、戶外休憩區、綠氧落雨松人行步道等，的健康舒適、休閒養生的住宅，營造敦親睦鄰的友善建築。

王森主說，許多民眾努力一生，只為買一戶屬於自己的房子，不管豪宅或好宅，建築師設計居住環境，需要以民眾為考量。

何錦松表示，因為希望維護住戶品質，所以用坪數來篩選客戶，搭上現在的社會風氣，空巢期夫妻或是新婚小夫妻，都心儀這樣的規畫，「陽里晴」2期位於潭子市大通街，屬於早期開發地區，生活機能佳，超市、郵局金融機構，公車、火車、捷運交通路網完善。

學區是購屋的重條件之一，何錦松說，最吸引民眾搶著下訂的原因還有鄰近頭家國小，因為頭家國小為公立雙語國小，擁有外師師資、外國筆友制度，自建游泳池，很多人為子女教育，好學區在不動產市場列為重要因素。

(中時 )