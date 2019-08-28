彰化縣立委第一選區（鹿港、福興、秀水、和美、線西、伸港）民進黨提名陳秀寶，她已經連任3屆議員，這屆議員選舉也是選區第3高票，實力堅強，素有議會漂亮寶貝，她長期耕耘，深入基層，認真為民喉舌，抓緊了選民的心，這次轉換跑道拚立委，更得到綠營團結力挺，士氣如虹。
陳秀寶和國民黨對手柯呈枋都是1972年次，陳秀寶也從美女刺客到連任3屆議員，累積問政實力，她出生政治家庭，父親陳進丁曾以國民黨籍和無黨團結聯盟籍擔任立委，後來和陳秀寶等一起加入民進黨，陳秀寶在擔任陳進丁國會助理，就關心社會議題，身為孩子的媽，也關心環保、教育，從政除了是受父親影響，更有一分使命感。
這次民進黨有意參選者眾，陳秀寶能在戰將如雲中出線，團結了綠營，也是長期耕耘而來，陳秀寶這次投入立委，不僅是發揮3屆議員的「接地氣」，深入地方大、小議題，參與各大小活動，關心道路、颱風災情，普渡物資捐贈弱勢等，也從大議題著手，包括支持同婚、捍衛人權等，一路走來，清楚地傳遞了她堅持的價值。
儘管彰化縣立委第一選區一直被國民黨拿下，還被形容是鐵藍區，但陳秀寶並無畏懼，她不打模糊仗，拋出了尋找少年助英台、一起挺台灣，她說，「自由就像空氣，只有窒息時才知道重要，反送中事件，越來越多朋友開始參與、關心公共事務、關心台灣自由與民主」抓緊了有相同理念支持者的心。
(中時 )
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