高雄鳳山「打狗文創市集」業者已挨罰12萬，未料仍無視公權力，繼續違法擴建，民眾氣炸要韓市府硬起來處理。（民眾提供）

高雄鳳山「打狗文創市集」業者已挨罰12萬，未料仍無視公權力，繼續違法擴建，民眾氣炸要韓市府硬起來處理。（民眾提供）

高雄鳳山「打狗文創市集」今年1月以夜市名目打算開業，遭高雄市府打臉不合法，未料5月起試營運，又因違反《都市計畫法》挨罰兩張罰單共計12萬後，業者仍罰不怕，更加明目張膽，打算往外擴建鐵皮範圍及公開招商，9月7日正式對外營業，惹得附近居民抱怨連連，向韓市府喊話「讓嫌惡設施快點退出社區」。高市府也強調，近日將擇期覆查，最後手段是祭出鐵腕，直接斷水斷電。

高市府1月8日公告指出，「自即日起本市鳳山區博愛路鳳山溪旁土地（瑞興段1、6及19地號）禁止設置攤販集中場（夜市、文創市集）。公告強調，上述地號土地為都市計畫住宅區，不得作攤販集中場使用，並請土地管理機關高雄農田水利會及土地承租人合法使用，並立即停止違法開發行為，以為權益及適法性。

然而，「打狗文創市集」仍打著「文創」名義對外招商，實屬違法，5月1日試營運，又被居民爆倉庫當商場，也無區劃隔間，仍有違法疑慮。當時市府回應，「近日將跨局處前往稽查緊盯，若有違法絕不寬貸」。

高市府接連接獲鄰近住戶檢舉，「打狗文創市集」建築面積超過500平方公尺，內還包含倉庫，倉庫也違反使用營業，都發局獲悉前往稽查，並依違反《都市計畫法》開出兩張各6萬元罰單。

孰料，「打狗文創市集」根本罰不怕，近日動作頻頻，藐視公權力，繼續擴建鐵皮外範圍並公開招商，有民眾發現最近空地畫上攤位及攤號，此舉又違反《高市攤販集中場管理自治條例》。

附近住戶實在氣炸了，投訴本報痛批，上周已致電到市府都發局投訴，「夜市越做越大，格子還劃出去」，這邊住戶覺得很奇怪，他們根本罰不怕啊，擴建越來越大，質疑是否有跟人家說好，更質疑政府無能，住戶相當氣憤，要求韓市府硬起來有所作為。

民眾不滿說，台灣人愛逛夜市，不過如果自己家住附近，窗戶被煙燻的都是油垢，晚上還不能好好睡覺，實在吵到不行，交通出入更是大不便，業者行為相當惡霸，希望別再擾民，趕緊還給社區安逸、良好的居住環境。

對此，高市都發局回應，近日會再前往覆查，倘若查獲業者沒有改善情形，不排除以更激進手段，考慮祭出強制斷水斷電，後續會緊盯營業方式，一旦違法絕不寬貸。

高雄鳳山「打狗文創市集」業者已挨罰12萬，未料仍無視公權力，繼續違法擴建，民眾氣炸要韓市府硬起來處理。（民眾提供）

(中時 )