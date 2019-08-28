高市力推軍事觀光有成果，觀光局特別表揚遺址探勘小組。（柯宗緯翻攝）

高雄市長韓國瑜力推「軍事觀光」，今年5月2日韓國瑜啟動揭開「鼓山洞」神秘面紗，成為高雄軍事遺址觀光首站，成為新興打卡景點。高市觀光局長潘恒旭27日特別頒發「軍事遺址觀光」感謝狀給遺址探勘小組的11位工作成員，以表謝意。

高雄從古至今乃兵爭之地，從清朝時期、日據時代及國民政府時期，有不少軍事設施與遺址，包含日治時代防空洞軍事遺址「鼓山洞」，在台灣光復後由警備總部接手，隧道還保留昔日偵訊室。

高雄古名「打狗」，日治時期為日軍南進軍事重鎮，北起岡山南到林園都擁有大量軍事坑道、防空洞、砲陣地等設施遺址；舉凡岡山「漯底山自然公園」、小崗山「日治高雄空大坑道」、鼓山日治時期毒蛇研究所坑道（警總秘密指揮所）、左營龜山隧道、西子灣蔣介石地下秘密指揮所、半屏山地下水庫、岡山警總時期拘留室、柴山天威古道（特攻訓練基地遺址）、林園鳳桂尖坑道遺址、林園陸戰隊兩棲蛙人部隊（陸軍成功隊）訓練遺址坑道群、鼓山路警總時期水牢地道、清代「台灣關地界」碑、日治大寮砲陣地碉堡、日治內惟高雄溫泉館遺址及柴山海岸日軍震洋特攻隊格納豪坑道遺址等，不少遺址在「藍波山野技能工作社-軍事遺址探勘小組」及文史工作者費盡千辛萬苦循跡，讓它從見天日問世。

潘恒旭表示，多虧宋德威帶領的團隊開疆闢土，推動高雄軍事觀光遺址，「希望全亞洲的遊客跟著我們一起來高雄，探索你所不知道的軍事遺址」；市長韓國瑜將這些珍貴遺址轉型為新興觀光景點，有助提振高雄市觀光，未來也將陸續推出軍事遺址供民眾參訪。

潘恒旭特頒「高雄市軍事遺址觀光」感謝狀給「藍波山野技能工作社-軍事遺址探勘小組」，表揚成員共11位，依序為宋德威、陳佩琪、楊吉壽、蔡坤霖、謝志昇、洪偉庭、方中城、林志德、潘子如、林財正、李承融。

高雄市長韓國瑜日前也表示，未來將推動多元觀光，像是鳳山軍事觀光、鼓山軍事隧道，「阿公也可以帶孫子去，告訴他當年當兵的個覺」，希望把這些軍事或其他可發展的觀光元素，一個個挖掘出來，讓整個觀光業更具可看性、好玩性、紀念性，也盼業者與市府全力配合。

(中時 )