由「主題曲天后」丁噹領銜主演的音樂劇《搭錯車》改編自華人經典電影，去年夏天從台中出發，到台北、高雄、廈門、多倫多、溫哥華、上海、南京、武漢、北京等城市演出，場場爆滿佳評不斷，今年11月16日《搭錯車》也將至新加坡星宇表演藝術中心演出。

早在2013年，丁噹曾受邀來新加坡，參與新加坡版《搭錯車》演出並擔綱女主角「阿美」，更在濱海藝術中心劇院創下13場完售演出，難得經驗讓丁噹對音樂劇上了癮，更對劇中愛唱歌的阿美追求夢想掙紮與挫的心情很有共鳴，與自己心路歷程仿佛交錯著，深深被這齣戲吸引。

《搭錯車》由丁噹領銜主演，與王柏森、陳乃榮共同演出，陳樂融擔任藝術總監、編劇、作詞，朱敬然擔任音樂總監，曾慧誠擔任導演，團隊經過兩年籌備，打造全新音樂劇。丁噹認為格外有意義，「劇中」需要演唱很多蘇芮姐的經典歌曲，如〈一樣的月光〉、〈酒矸倘賣無〉、〈請跟我來〉、〈是否〉等歌，因經典好歌可以傳唱，劇中故事改寫的更貼近現在生活，歌曲音樂中也加入自己的一些歌曲，讓大家感受到更催淚以及全新音樂風格的音樂劇」。

包括導演吳文德及新加坡友人送上祝福，丁噹也希望邀請新加坡女歌手陳潔儀來觀賞，過去在記者會上兩人相見如故，去年個唱她也有來給自己加油，希望這次的音樂劇她也能抽空來出席。

一部充滿豐沛的親情，友情，愛情的全新音樂劇《搭錯車》，11月16日晚上7點於星宇表演藝術中心舉行. 門票為$198 (VIP), $178, $158, $138, $118, $98, 9月5日早上10點APACTix正式公開發售. 新電信用戶可在9月3日搶先購票, 詳情請洽Singtel臉書, Live Nation 會員可透過www.livenation.sg 於9月4日進行會員預售. 凡是購買 VIP門票 ($198) 的朋友也能與《搭錯車》演員合照, 更多演出詳情請上www.livenation.sg或是One Production 臉書查詢。

音樂劇《搭錯車》改編自華人經典電影。（相信音樂提供）

(中時 )