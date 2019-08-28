再過兩週多，就是一年一度中秋了！秋節團圓，會應景吃月餅、柚子，台灣更發展出烤肉文化！其實今年百貨公司販售月餅也有巧思，如台北101美食街、伴手禮區近來也有改裝！部分餐廳、餅店也推出月餅，有些提供試吃，讓客人先品嚐月餅風味；在月餅禮盒上也有新意，除象徵月圓人團圓，有些袋子還能再利用！另101超市也有販售月餅、柚子，提供旅人更多選擇。

「台北101 X十二粵聯名傳統粵式金秋月餅」禮盒的設計發想上，以一抹明月照耀101大樓的概念呈現，有中秋佳節月圓人團圓之意。禮盒內有台灣少見的五仁月餅2件。其中五仁月餅寓意「五人」，代表父、母、夫、妻、子，於中秋月圓夜享用，更代表全家慶團圓的美意。十二粵的「五仁月餅」，嚴選杏仁、核桃仁、芝麻仁、西瓜子仁、橄欖仁製作，烘焙製成的月餅色澤油亮，帶有果仁清新香氣，每口越嚼越香。

鼎泰豐今年推出的蘇式月餅。（鼎泰豐提供）

以小籠包、炒飯備受海內外觀光客喜愛的鼎泰豐今年推出蘇式月餅，每張餅皮都由師傅手工擀製，將油酥與麵皮桿成層層鬆軟且充滿香氣的爽口麵皮，香濃飽滿的內餡搭配綿密的外皮，讓您入口後，便能感受到多層次的口感。除月餅外，鼎泰豐也有鳳梨酥，酸甜鳳梨好滋味，盼好運旺旺來。

微熱山丘今年推出的「鳳梨奶黃月餅」。（微熱山丘提供）

從八卦山起家的微熱山丘推出的中秋月餅也有新意，除保有原先鳳梨酥等風味產品，今年推出鳳梨奶黃月餅，外觀由新銳設計師所繪製，暖心畫風度佳節。鳳梨奶黃月餅內餡也不含糊，以「微熱山丘」超熱賣的土產鳳梨內餡，注入奶黃風味，讓鳳梨美味再升級！滑順的奶黃，入口後酸甜間品嚐的到淡淡的鹹香感，外觀設計以「鳳梨花」花紋呈現，在台灣有著吉利的象徵！

在台北101 B1的伴手禮區部分商家也有提供試吃服務，可先品嚐鳳梨酥、月餅是適不適合自己口味後再選購。101的JASONS MARKET PLACE打超過40款廣式月餅名店和五星飯店月餅禮盒、美酒禮盒、水果禮盒，及符合年輕消費者喜好的特色餅乾禮盒。當然在超市也能買得到應景的柚子，吃完月餅，不妨也吃些美味多汁的柚子增加纖維素、維生素C！

微熱山丘中秋禮盒，提袋上有可愛月亮，象徵月圓人團圓。

提醒大家，一個傳統廣式月餅800卡等於3碗白飯下肚，一個蛋黃酥熱量將近一碗飯。營養師建議，享用月餅時不妨扣除正餐的主食類份量，以免攝取過多醣類，也可搭配無糖茶飲助消化，秋節吃月餅也要顧健康！

(中時電子報)