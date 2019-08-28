動力火車近日忙著演出、錄音，日前在台東演出下台後，遇見平常拍攝「搞什麼動力」影片的團隊小組，他們一開始還開心打招呼詢問怎麼會來，直到工作人員請他們進帳篷後，當下才開始驚覺不對勁，他們嘟嚷著：「要幹嘛？搞什麼？」當宣布要進行台東搞什麼動力放暑假主題拍攝及集合時間後，二人腿軟哀號：「凌晨四點要集合！我們只剩四個小時可以睡！真的是搞動力耶！」

「搞什麼，動力」影片，主要讓動力火車嘗鮮或是進行對抗，讓兩人除了演唱外，還能接觸最新流行事物，挑戰自己極限，緊接要他們前往池上找金城武樹，還主動加碼要到池上其他景點拍照，意外發現了一個新景點「蔡依林樹」，於是工作人員就開玩笑說著不如我們也來選一棵樹合照取名「動力火車樹吧」，沒想到兩人忽然開心指著「蔡依林樹」旁邊的水門閘閥說：「這個地方可以取名動力火車水門作為我們的新景點來力薦嗎？」笑翻眾人。

(中時 )