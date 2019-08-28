【氣象】高壓勢力西伸 天晴炎熱 外出防曬

時序快入秋，然台灣依舊熱呼呼！今（28日）依舊為多雲到晴天氣，西半部、東北部高溫36度，北部體感溫度甚至上看40度。第12號颱風「楊柳」已於昨日8點生成，短時間內對台灣天氣沒有直接影響，然週四（29日）起，各地降雨機率增。

熱翻天！這幾天受被太平洋高壓壟罩影響，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，高溫炎熱，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有零星短暫雷陣雨。

今日白天高溫會持續，西半部及東北部地區34至36度，氣象局已發布高溫預警，台北市、新北市以及桃園市今日為「黃色燈號」，花東地區則是33度左右。紫外線面，今天各地紫外線指數都達「過量級」，宜蘭縣、花蓮縣為「危險級」。

北部、東北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島易有8至9級強陣風；第12號颱風外圍環流影響，東沙島、南沙島及其鄰近海面有9至10級強陣風，請注意。恆春半島、南部及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區有長浪發生的機率。

今天天氣穩定，各地多雲到晴、少有午後雷陣雨發生；明（28）日天氣將持續穩定，僅東南部及恆春半島有些許降雨機率，山區有零星午後雷陣雨；第12號颱風「楊柳」已於今晨8點生成，短時間內對台灣天氣沒有直接影響。

至於民眾關心的空氣品質，今日宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)