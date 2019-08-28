圖像經濟當道，台灣漫畫用創意出頭天！108年「台灣漫畫基地」第二梯次進駐漫畫家於6月11日至8月10日進駐，4組創作者爛貨習作、zee、Arwen H./阿文、菊箱動畫經過二個月的創作，於8月27日至9月15日在台灣漫畫基地展出成果，並於27日下午舉行開展記者會。其中《海龍·改改》改編作家張國立作品，更融入台灣北海岸老梅的在地人文風光。

本梯次進駐成果包括漫畫的創作及許多跨域表現，其中爛貨習作的「地球關機」將故事設定在末日前的地球，探討人們如何面對資源斷絕的困境，以Google Card board觀賞360度的全景VR實驗漫畫，觀展者可自行操作來決定觀看方式，提供與傳統不同的漫畫閱讀方式和體驗。

zee的進駐計畫「地元怪誌-台北怪獸」結合台北市各行政區特色地標，設計出怪獸的外型與個性，觀展者並可下載AR程式與怪獸虛實互動，更以絹印製作怪獸T恤，展現手工的實作創意。

曾獲得法國安古蘭新秀獎入圍的Arwen H./阿文，此次以《親愛的_ /Dear_ 》為題，利用漫畫書信的敘事手法傳遞情感與思念，期盼參觀者在閱讀漫畫同時有如讀信般的感受，其清雅的手繪創作，極具特色和感染力。

由導演及美術專長創作者組成的菊箱動畫4人團隊則將作家張國立先生的作品《海龍·改改》改編為圖像化作品，該書曾獲金鼎獎第42屆兒童及少年圖書獎，張國立先生今日也特地到場支持。這部作品除了驚奇冒險之外，更融入台灣北海岸老梅的在地人文風光。

小說轉化為圖像的過程展現了兩種創作形式的不同與趣味，菊箱動畫運用科技展現兼具動態及靜態美感的圖像作品，並以漫畫作為小說圖像化的起點，未來還將發展為動畫，十分值得期待。

台灣漫畫基地於今(108)年1月24日正式開始營運，文化部訂定「台灣漫畫基地進駐計畫」徵選簡章，徵選創作者於4樓漫畫家沙龍創作交流，並提供獎勵金讓漫畫家們能安心創作，迄今已有2個梯次完成進駐計畫，第3次梯次也於8月上旬進駐基地。

(中時電子報)