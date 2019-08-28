今年31歲的張齡予，5年前因採訪九把刀劈腿新聞翻白眼而一戰成名，長相甜美的她，曾被媒體直擊追求者眾，桃花非常旺，本刊發現近日她身邊多了一名銀灰寶馬墨鏡男，2人經常上演溫馨接送情，但一度為了把握時間見面，竟在車內約會吃雞，而且短短30分鐘就game over。

外型亮麗的三立新聞主播張齡予，去年傳出有多位男子鍾情於她，可惜郎有情妹無意，張齡予的爸爸還因此親自接送女兒下班，以斷絕桃花。不過，八月三日本刊直擊，一位開著銀灰寶馬車、戴著墨鏡、身穿藍色上衣、磚紅色短褲的男子，頂著烈日送張齡予上班。

據讀者爆料，這位「寶馬男」溫馨接送張齡予已有一段時間，兩人的態度也十分大方，不少電視台同事都知情。三日當晚，寶馬男在電視台附近的便利商店內，等了約五十分鐘，終於見到身穿黃色上衣的張齡予急忙奔出電視台大樓。兩人會合後，隨即驅車轉往台北市東區，不到二十分鐘便抵達延吉街的美式雞肉速食店，張齡予下車點餐，男子則在車上等待。

只見張齡予不停地拿著餐點來來回回，之後便和寶馬男在車上一起吃雞，雖然只是百元套餐，兩人依然吃得津津有味。這場晚餐約會短短三十分鐘就結束，寶馬男接著開車送張齡予到忠孝東路上的辦公大樓後，便獨自離去。

過了約九十分鐘，張齡予步出辦公大樓，行色匆匆地搭捷運至昆陽站後，上了一台黑色賓士。原以為張齡予的生活愈夜愈美麗，但本刊記者定睛一看，原來同車的是她的爸媽和姊姊。張齡予陪男友吃完雞不久，又與家人一同到豆漿店吃宵夜，胃口相當不錯，一家人飽餐一頓後，直接回家。（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

(中時電子報)