想得太多加上完美主義，曾讓曾沛慈差點喘不過氣，但這種個性不是天生就有，回想剛出道的那個女孩：「現在的我去看《超級星光大道》比賽時的我，覺得自己是很可愛、很天真的女生。以前不討厭自己，但就覺得不夠好，是我不夠接受跟喜歡自己，以前的小不安跟沒自信，加上完美主義，會push我一直檢視自己。」

曾沛慈說：「這門課（沒自信）從國中就開始修，從我沒被初戀對象選擇的那刻起……國中覺得有個男生很帥，可是他喜歡的是自己的好朋友，當時自信心有被削弱一點，高中再遇到一次，大學又遇到一次，之後又一直是短髮（較男孩子氣）……感情影響（個性）滿多的，這種『被否定的感覺』在小時候會記得很深，可是人家不一定是故意的。」

天秤座的曾沛慈，秤子的兩端其實擺的都不是讓自己好過的東西，完美主義跟缺乏自信兩相糾結，偏倒向哪邊都不對。去年她又遇上情緒最崩潰的一年，失去親人、工作不順、試鏡沒上，想要轉換心境到日本旅行，卻在當地接到狗狗過世的訊息……。

「我想不起上次人生中『完全不知道該怎麼辦』是什麼時候，可能別人聽起來就是生離死別的故事，但我已經被不安、不確定、打擊、挫折跟否定自己累積到一個程度的時候，又接到這個噩耗，會覺得我沒有一件事情做得好，覺得『我得罪了誰？做錯了什麼？』讓我在那個狀況像是被擰到極致的抹布。」

這些挫折、負面累積到今年，痛慢慢跟著時間淡了，但還是像灰塵一樣積在心中，愈積愈多，清不了就乾脆選擇擺爛，沒有「積極面對」那種事，反正人生就是不完美，這樣逆向操作，竟然就讓曾沛慈豁然開朗了。

「接受那些灰塵放在那裏，我反而可以自己跟自己玩得很開心，我幾乎快要找到甚至超越《星光》那時的單純跟開心，我媽說我小時候很外向、三八，跟之前那段時間完全不同，現在好像有點回到那個時候。」

曾沛慈回憶七月時一場為新專輯舉辦的媒體活動，結束之後她沒來由地心念一轉，告訴自己「無論你怎樣，你就是做曾沛慈就好」。她開始跟這該死的完美主義協商，放自己一馬，好好過活，「以前很怕一個大挫折會來，現在就覺得算了，反正就是會來，反正就是再痛一次、再重生一次。」（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

(中時電子報)