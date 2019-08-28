楊子儀跟吳怡霈在三立鄉土劇《天之蕉子》中，譜出一段窮小子與富家女的愛情故事，成為又愛又虐的「香蕉CP」。雖然戲已殺青，但本刊接獲爆料，指兩人明明都有穩交的另一半，但在片場互動親暱，似乎跨越了好朋友的那條線，近日本刊果然抓包「香蕉CP」在車上獨處了4小時，當晚楊子儀一連與3女碰面，相當有凍頭。

楊子儀與本名陳怡嘉的女友田羽安交往了近五年，吳怡霈也有個相戀七年的日籍男友Aki，這兩對都曾一度傳出好事近了，後來卻沒進展，且不知是否愛情長跑太久，這陣子兩人都有疑似「換菜」的行為。

在《天之蕉子》中，楊子儀與吳怡霈是對不吵不相識的歡喜冤家，被觀眾封為「香蕉CP」，兩人在劇組的宿舍房間相鄰，因此很快就建立好交情，他們也殺青宴上坦言，會開車一起趴趴走或採買日用品。但有爆料者指出，楊、吳兩人在片場過從甚密，不但會靠在一起，還像小情侶般互相餵食，而且兩人的房間門口更擺著一樣的小飾品，頗有定情物的味道。

八月十六日下午四點半，本刊直擊，楊子儀步出三立電視台，到附近的大樓開車離去；五點二十四分，車子開到基隆河一處水門附近，楊子儀停好車後，匆匆上了一台白色賓士休旅車，坐進副駕駛座。

過了七十九分鐘，賓士休旅車才發動駛離原地，駕駛先開到附近的便利商店，讓楊子儀下車去買東西；他回到車上後，車子接著開往不遠處的工業區，還一度違規逆向行駛，最後停在一條人車稀少的靜巷內。透過往來的車輛燈光，本刊記者終於窺見駕駛的面貌，原來正是和楊子儀交情頗深的吳怡霈。

楊子儀跟吳怡霈在車上相談甚歡，男方甚至伸出手撫摸女方臉龐，肢體動作十分曖昧。隨天色愈來愈昏暗，最後僅能看出楊子儀的手數度游移，還露出奇怪的笑容，看似在回味方才兩人的親密互動。到了八點二十一分，在靜巷內停了八十分鐘的賓士車再度開動，回到水門附近，本刊記者原以為他們已經聊夠，然而車停好後，兩人竟繼續車上待了一個多小時，直到九點三十八分，楊子儀才終於下車。從楊子儀上了吳怡霈的車到離開，這一場幽會足足進行了四小時又十三分鐘。

楊子儀離開後，吳怡霈便回到距離幽會現場約一公里的住處。但楊子儀精彩的夜晚還沒結束，他驅車到新北市永和區，與一名金髮辣妹會合吃冰，該辣妹穿著緊身中空裝，牛仔褲短到屁股蛋呼之欲出，身材玲瓏有緻，讓人忍不住多看一眼。

吃冰期間，楊子儀被粉絲認出，他也親切地和對方合照。接著楊子儀到車上拿出一袋衣物給辣妹，儘管兩人距離很近，他甚至看起女生的手機，但沒有任何肢體接觸，顯見交情程度比不上吳怡霈。他和辣妹閒聊幾句後便各自離開，結束一個多小時的甜品時光。

晚間十二點○二分，忙了一整晚的楊子儀，開車到台北市的市府轉運站，正牌女友田羽安這時終於登場，她匆匆上了男友的車後，一路直奔她的新店住家。小倆口進門前還甜蜜地牽手，為楊子儀這一晚會三女的夜生活畫下句點。（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

(中時電子報)