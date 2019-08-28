曾靠著「啟智兒變身億元總裁」出書而名噪一時的「台灣女阿甘」黃毓昕，如今竟成了有鬍渣的男和尚「釋覺海」！本刊調查，釋覺海遭多名信眾指控以解厄為名，詐取高額「消災費」，光是一個IKEA的10元蠟燭就要價10萬元，他甚至要求信眾拿房貸款讓他投資；不少信眾散盡老本，釋覺海卻坐擁多棟豪宅和3輛名車，還在英國創辦禪寺，連外國人也當了冤大頭！

8月16日上午，本刊記者前往嘉義市覺海禪寺直擊法會過程。有著兩撇鬍渣的釋覺海，一出場就像個斯文型男，小小的喉結配上中性的聲音，確實帶點魅力，他一見到本刊記者，就表示要「單獨開示」。

本刊記者趁著釋覺海的身旁無人之際，出示了台灣女阿甘黃毓昕的照片，小聲詢問釋覺海：「聽師兄姐們說，師父之前就是這位黃小姐，為何現在會變成男法師？」釋覺海笑而不答，以法會即將開始為由，轉頭離開。

本刊調查，釋覺海總在信眾的生活、感情、家庭遇到困境時，聲稱有鬼魂、業障盤旋在信眾周圍，許多信眾因為害怕，就聽從他的建議，砸錢點燈、寫牌位、捐款供養佛寺等。據悉，牌位要價1萬8百元到3萬元不等；要價10萬元的點燈，竟是用IKEA一個不到10元的蠟燭！而釋覺海的招牌商品「人偶巫術」，更是20萬元起跳。

除了以高價替信眾消災解厄，釋覺海鎖定肥羊後，還會誆稱自己是投資高手，慫恿信徒借貸大筆金錢交給他投資，卻常以「投資失利」為由中飽私囊，好讓自己過著豪奢的生活。

本刊記者致電釋覺海，對於黃女的700萬元之訴，他說「黃小姐是瘋子，這些錢他並沒有拿，其他細節因為檢察官審理中，偵查不公開不便多談。」記者接著詢問，法會點燈要價10萬元一事，他表示「都是按照信眾隨喜」，並沒有強制一定要10萬元，釋覺海還氣憤的說「我自己幹嘛用這個賺錢。」至於他的性別是否由女性變為男兒身？他則避而不談。（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

(中時電子報)