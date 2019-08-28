即使近來飽受抹黑與攻擊，李佳芬還是展現高度幽默感自嘲，並鼓勵韓國瑜勇敢面對挑戰。

距離二○二○總統大選只剩四個多月，各方參選人陣營早已兵戎相接，攻訐、抹黑手段從未間斷，高雄市長韓國瑜不僅受到民進黨傾府院黨之力輪番猛轟，黨內批韓力道也日益加重，甚至「換瑜?陰謀論甚囂塵上，加上「柯郭王結盟」步步進逼，韓國瑜堪稱是腹背受敵，藍軍也深感焦慮。

八月二十六日下午，本刊在高雄大寮的永安兒童之家專訪李佳芬，她穿著一身簡樸的休閒上衣和長裙，陪著翁慧芳兩人參觀永安兒童之家。談到近日丈夫韓國瑜近日市政、國政兩頭燒日益消瘦，李佳芬不捨地泛淚，並說「如果可以重選，對於從政之路我會說NO！」以下是本刊記者的專訪內容。

記：政府在社會福利上擁有極大的資源，並扮演重要的角色，是否因此贊成韓市長投入選舉，把力量擴大，擴及整個台灣？

李：韓市長一路以來的選舉都是意外，其實我因為在學校就有幫助弱勢的孩子，到了高雄以後，看的面向和機會更多，投入之後，獲得很多迴響，感謝企業界海內外共襄盛舉，包括選舉一路都是意外之旅。

台中黑派大老顏清標力挺韓國瑜，揶揄郭台銘「有人輸了還不甘願蠢蠢欲動?。

記：韓市長重返政壇這個意外，您覺得後悔嗎？

李：如果可以重選，對於從政之路我會說「NO」。

記：您和韓市長都曾說過對高雄有很深的感情，但現在市政做到一半就要去選總統，這期間有矛盾和掙扎嗎？

李：初選前確實有比較大的掙扎，因為這並非原本的預期。當初只是被拜託放進名單做民調，走到最後不只要交錢，又要政見發表，一路走到最後就「走鐘」；但都已經上擂台了，能怎麼辦？民眾心中有怨氣，我跟先生都抱持平常心。但看到各行各業抱怨日子難過、台灣景氣很差、年輕人低薪問題，就連年輕人結婚生養孩子也是個壓力，我們只能奮力一搏。

(中時電子報)