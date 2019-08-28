@中國時報

●傳言「郭柯王」聯盟將在9月啟動總統連署。對此，韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千昨不諱言地說，現在就是有人唯恐天下不亂，但無論是韓蔡一對一，或是柯文哲加入，或郭台銘加入，「我們對不同人數進入戰局，都做了沙盤推演」，國民黨最不樂見郭台銘被拱出來，但韓陣營亦做好「三腳督」的應戰準備。

●兩岸關係緊繃，大陸8月1日起取消陸客自由行來台簽證，令我旅遊業受挫，多家旅遊業者及公會昨北上向國民黨立委陳情。台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光估計，年底自由行加上團客應該會減少100萬人次，且依照陸客過往的消費量，觀光產值將損失350億，大嘆「旅遊業變成兩岸角力的祭品」。

●第三勢力誠信備受質疑，台北市長柯文哲26日在喜來登飯店夜會多位企業主，北市議員王世堅27日痛批「晚上募鈔票，白天騙選票」，還用「晶晶體」嗆「如此bad（壞）的傢伙，我還很dispute（對他很有意見）！」柯文哲則辯稱，那些大老闆都有固定聚會，輪流作東請客，有時人家就說請他來，就這麼簡單。

●台北市長柯文哲近期炮火不減，先嗆蔡英文總統交出國政考卷，還酸高雄市長韓國瑜是unreliable（靠不住），若韓當選總統很可怕。蔡英文回應自己的台灣價值已展現在政策上，柯昨卻稱「聽嘸」並隔空叫陣，「小英不要再躲了，妳的台灣價值到底是什麼？老實講吧！」

@旺報

●兩岸關係低迷，近期多場兩岸民間交流活動，層級和規模都降低，涉台官員選擇出席的少數場子，則有明確的政治指向；常穿梭兩岸的國民黨人士近來也轉趨低調，尤其是投入選舉的國民黨員，近期基本不參加在大陸的活動。知情人士指出，因國安五法、中共代理人修法氣氛籠罩，加上自由行暫停、香港反送中、台灣離大選越來越近等多重因素，都讓雙方對交流活動更加敏感低調。

●大陸去年起推動機構改革，部分省市將台辦和港澳辦整併，有更多地方將台辦併入統戰部。台商指出，在整併後，台胞從「唯一」變成「之一」，可感覺到受重視程度下降；此外，最近接連發生飲料店政治表態事件、涪陵榨菜事件，也讓在大陸的台商、台幹們暗自提醒自己，在外講話要更小心。

●「抱歉啊張總，我們今年不過去了，這活動看明年有沒有可能再舉辦。」這是台北某家行銷公司日前接到大陸合作單位的電話內容，耗了好長時間準備的兩岸文化交流活動，前置成本都白花了。類似情形不止一件，從書畫到奇石，從經貿到農業，兩岸許多「常態性」交流都停擺。兩岸民間交流從2016年蔡英文總統上任後逐漸降低層次，今年為最。

●針對兩岸關係低迷，影響至兩岸各項交流，陸委會27日表示，中共當局未正視中華民國存在的事實，以其片面設置的「一中」政治框架，限縮兩岸官方及民間交流，打壓我方國際空間，這是目前兩岸關係停滯不前的根本原因。

@工商時報

●聯發科原訂於2020年第一季開始衝刺5G智慧手機晶片MT6885，不過市場傳出，大陸的OPPO、Vivo希望在第一季推出新機，因此聯發科將可望在2019年底前就開始放量生產5G晶片，提前搶攻5G商機。

●新北市長侯友宜27日在本報與新北市政府共同舉辦的「前瞻永續．宜居新北」產業論壇上，勾劃出將以「簡政便民」、「行動治理」及「智能城市」三大施政方向，把新北市打造成為「安居樂業」的新城市，並和全球各城市緊密結合、接軌國際，成為包括台北市、桃園市、基隆市和宜蘭市共1千萬人口「北台灣共榮生活圈」中...

●去年6月環保署預先公告，所有公家機關、公私立學校、連鎖速食店、百貨公司和購物中心，從今年7月起不得再提供一次性使用的塑膠吸管給要內用的消費者。而正式禁用室內的一次性塑膠吸管，直接衝擊到國人愛好手搖飲料、特別是「國民美食」珍珠奶茶的生活習慣，由於塑膠製品與「微型塑膠」不僅涉及人體健康與後續廢棄...

●國發會27日發布7月景氣報告，在內需指標回升，外貿指標回降兩股力量互抵下，7月景氣續亮黃藍燈，自去年秋天以來已連續亮了11顆黃藍燈，其中還有一顆藍燈，顯示景氣持續走緩。隨著中美貿易戰升溫，預料今年將是經濟波動極大的一年。

(中時電子報)