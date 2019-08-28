要到香港旅遊的朋友們注意了！最近香港衛生署檢驗出了兩款水銀量超標的烏雞白鳳丸，各位要到香港遊玩的國人，千萬注意不要誤購這兩款產品，以免花錢又傷身。

經香港衛生署同意核發成藥製造牌的永明公司，旗下的「【玉翔】烏雞白鳳丸」、「【同元堂】烏雞白鳳丸」兩款產品被發現其樣本水銀量嚴重超標。據香港《巴士的報》報導，衛生署從市面上購買了這兩款白鳳丸進行檢驗，沒想到化驗後發現這兩款白鳳丸樣本水銀含量均嚴重超過標準上限的9.2倍和1.3倍，目前已經緊急將產品收回。據香港衞生署初步調查發現，這兩款白鳳丸均由永明公司製造，並於香港市場銷售。

白鳳丸因為慈禧太后的關係成為了婦女保健的熱門產品，一般用於女性經痛、腹痛等。不過中醫提醒道，若是孕婦或患有巧克力囊腫、子宮肌瘤的女性千萬不要服用。

至於這次兩款白鳳丸的水銀量超標，香港衛生署表示長期攝入水銀可能造成神經系統和腎臟的傷害，若是急性水銀中毒也可能造成口部發炎。雖然目前暫無聽到有民眾因為食用而造成傷害，但是衛生署還是呼籲已購買產品的民眾停止食用。

(中時電子報)