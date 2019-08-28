台北市長柯文哲本月6號創黨，成為「台灣民眾黨」黨主席後，「柯家軍」嫡系是否會投入2020立委選舉，也為政壇投下變數。現傳出台北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩可能投入台北市北投區立委選舉，30日將開始跑輔選行程，首站選在龍山寺參拜。

台北市士林北投立委選區似乎成為本次選戰的超級戰區，該選區泛藍政黨已完成整合，推派地方實力堅強的汪志冰出戰，而泛綠也出現李婉鈺、陳建銘半路殺出。甚至在北部具高知名度的學姊黃瀞瑩均可能參戰，讓現任民進黨立委吳思瑤的連任路面臨挑戰。

據悉，有意投入參選的黃瀞瑩將利用在下班及假日期間跑行程，並預計在30日晚間6點至龍山寺參拜，由於學姐是年輕人關注指標人物之一，人氣也不輸老闆柯文哲，因此，黃瀞瑩的曝光將能帶來正面效果。

親柯人士分析，黃瀞瑩若投入選戰，加上有市府資源做側翼，實力不可小覷。且四位女將中黃是最年輕的人選，加上她又是年輕人參與政治的代表，代表年輕人希望，勢必很有看頭。

黃瀞瑩受訪時低調表示，因平時主要處理媒體事務，多待在市府，比較少跑行程接觸地方人士，她自己也認為有機會的話應該多學習，近日她還會去拜會地方人士，「增加自己的政治經驗」。至於參選立委，黃瀞瑩僅說，「先把副發言人的職務做好」。

(中時電子報)