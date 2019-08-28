謝忻和阿翔激吻爆出不倫戀，最後阿翔選擇心狠切割謝忻，希望能重新修補與妻子的婚姻關係，原以為正宮Grace早已釋懷，但根據知情人士爆料她私下除了揚言這輩子不想看到謝忻之外，還要求她跟阿翔此生永不同台。

根據《鏡週刊》報導，Grace之前在臉書PO出心境，字字句句都透露出對這段不倫戀早已諒解，不過私下傳出Grace對謝忻始終無法原諒，不但氣到希望這輩子不會再看到謝忻，更詛咒她乾脆人間蒸發，此外還命令兩人經紀公司不准讓「翔忻」同台，此外謝忻召開復出記者會後，Grace就PO出和阿翔的旅遊的照片，被推測是故意和謝忻宣示主權。

此外在事件爆發之後，Grace和阿翔每次在媒體曝光，剛好都是夫妻甜蜜的模樣，就有人指出阿翔之前帶著Grace到澳門遊完，順便修補夫妻感情時，原本阿翔和老婆各自沉默玩手機，但Grace一發現有人拍攝，就趕緊貼心幫阿翔按摩，讓外界懷疑一切都是經過精心設計。

(中時電子報)