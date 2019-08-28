俄羅斯喀山舉辦的第45屆國際技能競賽已劃下句點，台灣選手在競賽中，青年組成功拿下5金、5銀、5銅和23優勝。（圖／勞動部提供）

俄羅斯喀山舉辦的第45屆國際技能競賽已劃下句點，台灣選手在競賽中，青年組成功拿下5金、5銀、5銅和23優勝。（圖／勞動部提供）

俄羅斯喀山舉辦的第45屆國際技能競賽已劃下句點，台灣選手在競賽中，青年組成功拿下5金、5銀、5銅和23優勝，奪牌數與獲獎數都超越了上一屆的成績，團隊成績在63個參賽國中列名第4。首次舉辦的青少年組，我國則獲得4銀1銅的佳績，表現一樣亮眼。

「國際技能競賽」於1950年由西班牙發起舉辦，目前國際技能組織會員國計有超過80個國家。每2年舉辦1次，競賽職類項目含括有製造工程技術、營建技術、資訊技術、運輸與物流、社會與個人服務及藝術與時尚等6大類群。本屆國際技能競賽青年組辦理56個職類，計有來自63個國家，1354名的世界好手同台競技，創下歷屆最多參賽國家及選手。

勞動部今年修正「技能競賽實施及獎勵辦法」，全面提高各種技能競賽的獎金，如奪金牌每人可獲得120萬元獎金；青少年組國手，金牌每人則可獲得24萬元。勞動部部長許銘春在閉幕典禮後勉勵國手並指出，所有國手拼到底的精神都值得讚賞，全體國手都是Taiwan的No.1。

我國代表團將於8月29日返國，接續將於9月4日出席頒獎典禮，由勞動部為這些優秀的國手們和代表團成員嘉勉表揚。這群為國爭光的技能英雄，也將在今年的國慶典禮裡，首次參加英雄車隊遊行，給予台灣技能英雄最大肯定與鼓勵。

楊婷喻奪下汽車噴漆金牌、並榮獲國家最佳選手獎。（圖／勞動部提供）

奪牌名單：

【金牌】

機電整合-宋承勳、闕伯陽

資訊技術-塗家和

汽車噴漆-楊婷喻 (國家最佳選手獎)

平面設計技術-廖羿婷

麵包製作-謝協益

【銀牌】

汽車板金-顏翔昱

網頁設計-林益弛

電氣裝配-林諭敬

服裝創作-柯宥萱

汽車技術-呂祖懿

【銅牌】

綜合機械-鄭子暘

集體創作-盧廷嘉 黃紹玹 楊日昇

電子-張凜

西點製作-洪瑀襄

塑膠模具-高辰豪

----------

優勝名單：

CAD機械設計製圖-李文生

CNC車床-林仲軒

CNC銑床-林煒翔

銲接-郭崇逸

建築舖面-楊文政

飛機修護-張誠庭

配管與暖氣-許哲瑋

砌磚-張翔舜

石膏技術與乾牆系統(粉刷)-王暐智

油漆裝潢(漆作)-劉峙亨

機器人-黃柏笙 何嘉翔

家具木工-江登豐

門窗木工-林建新

珠寶金銀細工-沈秉翰

花藝-柳皓淳

美髮-寧芷芸

美容-蔡竹信

西餐烹飪-范乾輝

餐飲服務-顏子軒

造園景觀-林彥良 沈郁軒

冷凍空調-吳秉儒

資訊與網路技術-郭軒辰

健康照顧-楊淯涵

(中時 )