俄羅斯喀山舉辦的第45屆國際技能競賽已劃下句點，台灣選手在競賽中，青年組成功拿下5金、5銀、5銅和23優勝，奪牌數與獲獎數都超越了上一屆的成績，團隊成績在63個參賽國中列名第4。首次舉辦的青少年組，我國則獲得4銀1銅的佳績，表現一樣亮眼。
「國際技能競賽」於1950年由西班牙發起舉辦，目前國際技能組織會員國計有超過80個國家。每2年舉辦1次，競賽職類項目含括有製造工程技術、營建技術、資訊技術、運輸與物流、社會與個人服務及藝術與時尚等6大類群。本屆國際技能競賽青年組辦理56個職類，計有來自63個國家，1354名的世界好手同台競技，創下歷屆最多參賽國家及選手。
勞動部今年修正「技能競賽實施及獎勵辦法」，全面提高各種技能競賽的獎金，如奪金牌每人可獲得120萬元獎金；青少年組國手，金牌每人則可獲得24萬元。勞動部部長許銘春在閉幕典禮後勉勵國手並指出，所有國手拼到底的精神都值得讚賞，全體國手都是Taiwan的No.1。
我國代表團將於8月29日返國，接續將於9月4日出席頒獎典禮，由勞動部為這些優秀的國手們和代表團成員嘉勉表揚。這群為國爭光的技能英雄，也將在今年的國慶典禮裡，首次參加英雄車隊遊行，給予台灣技能英雄最大肯定與鼓勵。
奪牌名單：
【金牌】
機電整合-宋承勳、闕伯陽
資訊技術-塗家和
汽車噴漆-楊婷喻 (國家最佳選手獎)
平面設計技術-廖羿婷
麵包製作-謝協益
【銀牌】
汽車板金-顏翔昱
網頁設計-林益弛
電氣裝配-林諭敬
服裝創作-柯宥萱
汽車技術-呂祖懿
【銅牌】
綜合機械-鄭子暘
集體創作-盧廷嘉 黃紹玹 楊日昇
電子-張凜
西點製作-洪瑀襄
塑膠模具-高辰豪
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優勝名單：
CAD機械設計製圖-李文生
CNC車床-林仲軒
CNC銑床-林煒翔
銲接-郭崇逸
建築舖面-楊文政
飛機修護-張誠庭
配管與暖氣-許哲瑋
砌磚-張翔舜
石膏技術與乾牆系統(粉刷)-王暐智
油漆裝潢(漆作)-劉峙亨
機器人-黃柏笙 何嘉翔
家具木工-江登豐
門窗木工-林建新
珠寶金銀細工-沈秉翰
花藝-柳皓淳
美髮-寧芷芸
美容-蔡竹信
西餐烹飪-范乾輝
餐飲服務-顏子軒
造園景觀-林彥良 沈郁軒
冷凍空調-吳秉儒
資訊與網路技術-郭軒辰
健康照顧-楊淯涵
(中時 )
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