台北市長柯文哲日前指出，高雄市長韓國瑜篤定他會參選2020是「猜錯了」。柯昨又再度表示，沒有四腳督的空間，對他而言，就是藍綠外有沒有第三種選擇。對此，有評論指出，若柯不選，韓國瑜將面臨兩大難題。

柯文哲接受聯合報專訪，談及2020總統選舉議題時，他說鴻海創辦人郭台銘若要選，就讓郭選，所以韓國瑜說「柯文哲一定會選」是「猜錯了」，並指韓國瑜會這樣想，是放不下「我執」，因他若不選，韓的道德正當性就會垮掉。柯昨天進一步表示，不希望台灣選舉只有恐懼與仇恨，盼有一個希望的選項，考第一名的條件是第二名考的比較差，在目前總統蔡英文與韓國瑜2名候選人之外，「再想想看，有沒有第三個可能」。

據中評社分析，若柯文哲不選，韓國瑜將面臨兩大難題。首先，柯若不選由郭選，2020落跑市長只有韓國瑜，正當性將受考驗，且柯多次酸韓做不到半年就想著選總統不正常。該評論認為，柯的言論將成為韓甩不掉的夢魘，若綠營也跟著加油添醋，韓團隊勢必得想出妥當應對方式，否則將受傷慘重。

此外，柯、蔡兩人票源重疊率高，柯若不選將對蔡英文較為有利。柯曾說過能轉向5成柯粉挺郭就不得了，因此勢必還會有柯粉票源流向蔡陣營，韓恐得在內憂外患的情況下，力保能有4成以上的支持率。

(中時電子報)