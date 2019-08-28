天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，周末到下周發展起來的熱帶天氣系統，影響台灣的機率會比較高。中央氣象局預報員李孟軒則指出，下周確實不排除有颱風生成，但目前連低壓都尚未形成，需要等「楊柳」遠離後才比較有機會。生成的話，將會成為第13號颱風「玲玲」。

賴忠瑋在臉書上指出，要留意周末到下周發展起來的熱帶天氣系統，影響台灣的機率會比較高。最主要的原因是目前還有太平洋高壓擋在台灣上空，但明（29）日開始高壓東退後，若在菲律賓東方海面有擾動或颱風生成，影響台灣南邊海面的機率會跟著提高。

李孟軒受訪時表示，目前未有低壓生成，但也不排除下周生成低壓以及颱風的機率，而明天開始，受到楊柳的間接影響，在南部、東南部會有雷陣雨，周五、六雨勢會增加，有短暫陣雨或雷雨，北部則是午後才會有陣雨。

吳德榮在專欄透露，最新的歐洲及美國模式的模擬天氣圖顯示南海有熱帶擾動發展的跡象，雖不確定性高，但仍是適合颱風發展的天氣型態。

週五起南方水氣北抬 午後陣雨增多（中天新聞）

(中時電子報)