解放軍首艘自製航母第7次海試

中國大陸軍方消息人士與官媒透露，解放軍很可能選擇殲-20隱形戰機作為下一代航母艦載機。

殲-20是解放軍第一款現役隱形戰機，為中國航空工業成都飛機工業集團公司所製造。而殲-31是由中國航空工業瀋陽飛機工業集團公司所研製，至今仍在測試。據《南華早報》（South China Morning Post）27日報導，在短兵相接的下一代航母艦載機較勁賽中，殲-20似乎已獲勝。

一名軍方圈內人透露，如今中共最高軍事機構中央軍事委員會傾向選擇殲-20作為新一代航母艦載機。由於事涉敏感，要求匿名的這位軍方人士說，成飛將發表一些新產品，而其中就包括了新版殲-20。

成飛和瀋飛都是中航工業旗下子公司，負責研發殲-31的瀋飛也為解放軍首艘航母「遼寧」艦打造了殲-15艦載機。然而，部份解放軍領導人和專家批評，瀋飛在官僚架構下太過保守，無法創新。

(中時電子報)