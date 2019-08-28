連續兩屆縣議員選舉在竹北選區得破萬最高票的邱靖雅，2016年代表民國黨參選立委，初試啼聲就拿下6萬多票，該黨解散改組成國會政黨聯盟後，她積極備戰投入第2選區立委選舉，有竹北大本營和大選經驗的優勢，實力不容小覷，將對國、民兩黨競爭人選形成不小壓力。

「地方繁榮是民眾最真實的盼望和期待！」邱靖雅說，新竹縣終於有2席立委，她參選溪南第2選區立委，沒有心思想統獨和意識形態問題，並且認為這次立委選舉不是藍綠之爭，而是新竹縣是否能大躍進的關鍵時刻。

邱靖雅指新竹縣需要更多的大型交通建設，才能整體發展起來，因此她主張「荷包鼓起來，生活好起來，交通建設要加速，路開到哪裡，錢就帶到哪裡！」所以大型交通建設，將是她最重要著力的一個面向。

邱靖雅說，她從政10多年來發現，很多民眾陳情是源於中央政策錯誤，有的是中央法規沒有與時俱進，有的為中央沒有溝通不了解地方需求，或是開支票要地方負擔，這都會影響民眾生活品質，甚至影響國家發展。

邱靖雅強調她從政以來，堅持不收紅包、不包工程、不炒土地，用主動關懷、專業問政、精準監督的形象，來爭取新竹縣鄉親的認同與支持，她若當立委將會積極爭取各項資源，提高新竹縣發展層次，讓整個第2選區繁榮發展。

(中時 )