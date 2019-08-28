國民黨高雄市長候選人韓國瑜(中)23日到高雄市藍營票倉左營、楠梓區掃街催票。(陳怡誠攝)

PTT網友討論蔡英文的年輕人支持度。(圖/翻攝自PTT)

總統蔡英文上台後「一例一休」、「私菸案」、「教科書置入民進黨」、「能源政策」等諸多舉措引起民怨。網友在PTT上發文問道，大概才去年，小英支持度屢創新低，甚至某網路民調曾出現僅7.7%最低紀錄！但很奇怪，縣市長選舉後小英忽然大復活，幾乎靠年輕人支持撐起來，難道靠嘴砲嗆嗆中國、嘴砲挺香港...就「不一樣」了嗎？

發文引發網路熱議，有的網友認為，「年輕人沒出過社會，不知道現在真實社會狀況，容易被貼圖黨一波帶走，這表示現在年輕人教育失敗、一點思辯能力都沒有」；認為民進黨之前所做的網路宣傳相當有效，但卻也有人持不同意見，認為網路渲染並沒有嘴上說的那麼簡單，「覺得學生好騙，那KMT怎麼不也來騙一騙？」但也認為國民黨過去確實一直在網路這塊不重視，相當可惜。

網友回憶去年年底的年輕人，競選期間跟隨韓國瑜的貪食蛇車隊，都是當時韓國瑜還深獲年輕支持度的證明，如今貪食蛇沒有消失，但數量明顯少了很多，心裡不禁湧出不少危機感。

網友認為，最大的分水嶺就在蔡英文「撿到槍」的那一刻，嗆辣發言完全打到年輕人的胃口，也就 是「芒果乾」(亡國感)三字，目前芒果乾已是年輕人討論度極高的單詞。

網友認為，就因為台灣年輕人與香港年輕人在就學期間就有過接觸，香港的年輕人目前正站在「反逃犯條例」的第一線，因此年輕人對香港議題也就更加的關心，主打「挺香港」的蔡英文更是完全打中年輕人的心；這三點正是儘管蔡過去三年施政不力、外交不佳，明明就是一蹶不振的選情卻可以靠年輕人支持度一躍而上的主要原因。

PTT網友討論蔡英文的年輕人支持度。(圖/翻攝自PTT)

PTT網友討論蔡英文的年輕人支持度。(圖/翻攝自PTT)

(中時電子報)