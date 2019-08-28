2019.08.27新聞深喉嚨 VERY GOOD反擊毀韓連線 「活力韓」回歸？

高雄市長韓國瑜日前在美國商會演講，「中英夾雜」與現場嘉賓搏感情，被綠營狂酸圍剿。台北市議員張斯綱直言，在這議題打轉，簡直凸顯台灣國際觀的狹隘、裹足不前；韓當日其實演講有40分鐘，裡面提到計畫與世界名校合作，爭取在台成立分校，這是多重要的政策。

張斯綱在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，韓國瑜當日演講整整40分鐘，但黑韓者一概不談，操弄風向聚焦短短幾分鐘的問侯詞，浪費社會資源嘲笑、謾罵，讓人不禁感嘆「這個國家還要進步！」難道整個總統大選，都沒其他政策可以談了嗎？

不僅如此，張斯綱更表示，多元民族的社會，各國語言夾雜使用不僅普遍，更是文化的一部份，像香港把普通話、粵語、英語混在一起講，不足為奇；新加坡將普通話、潮州話、英語混在一起講，發展出「Singlish」（新加坡式英語）。

此外，張斯綱強調，其實韓國瑜那天有個很大的重點，希望能在教育上更開放、更自由，很多國際知名大學（特別是美國的大學）在亞洲成立分校，他希望未來能吸引這些學校在台成立分校，以利國家人才養成。這是多麼重要的事，但大家都不談，只談什麼「晶晶體」，可笑無比！

(中時電子報)