小英總統專機流年不利？繼私菸風暴後，現在又驚傳飛安風暴！機齡近20年的「空軍一號」總統專機傳出引擎故障，負責維修的華航評估必須更換新品才能確保安全，但空軍卻疑似嫌費用過高，堅持用維修解決，雙方一度僵持。

2000年成軍的總統專機，俗稱「空軍一號」，主要機型為波音737-800，已服務過陳水扁、馬英九及蔡英文三任總統。據《鏡週刊》報導，空軍上個月進行例行保養時，發現其中一具發電機故障，委由華航維修。

但空軍與華航卻驚傳對維修有不同意見。據了解，華航認為該發電機內部全爛，沒維修價值，硬要修的話，費用會超過新品一半，因此建議換新品。但空軍不知何故堅持用修的，最後華航配合修復。

不過現在又傳出，華航驚爆出問題的不是發電機，而是發動機，也就是飛機的「心臟」¬¬--引擎。不過華航低調不願深入說明，僅表明客戶要求怎麼修，華航就全力配合。

(中時電子報)