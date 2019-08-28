陸軍特種作戰指揮部武漢營區前天深夜，遭一名酒醉的男子持刀尾隨收假人員車輛，意圖擅闖營區，並欲搶奪衛哨槍械，當場遭哨長、衛兵及值星官協力制伏，並通報警方帶回處理，全案現由龍潭分局中興派出所偵辦中。

指持刀歹徒對峙的哨長陳修岳上兵。(青年日報提供)

事發當時，李姓男子不斷的失控大喊「槍給我，我要搶槍」，當時擔任值星官的特2營特3連廖展鑌上士，獲報後立刻衝到前往現場，

當時擔任值星官的廖展鑌上士。(青年日報提供)

廖員回想當下抵達大門口進行狀況處置時，驚見持刀男子意圖攻擊衛兵，且大聲吆喝要搶奪槍枝，由於衛兵都配備有T-91突擊步槍與實彈，事實上，根據衛哨守則，只要有人不聽制止擅闖營區，甚至意圖搶奪槍枝，經果勸阻不聽時，可以先對空鳴槍示警，若還是持續遭到攻擊，則可開槍進行自衛。

但哨長陳修岳上兵臨危不亂，與李男保持安全距離在現場僵持，加上現場三名官兵，都是受有山地作戰及反恐專精訓練的官士兵，於是趁著趁著李姓男子持刀與哨長陳員僵持時，與衛兵兩人協同發揮平時嚴格的電對持刀歹徒搏鬥訓練，當場打趴李男，並壓制奪取所持的水果刀，解除現場危機，並通報到場的龍潭分局員警趕往處理。

特戰二營去年11月才完成中央山脈大縱走的500公里山隘行軍訓練，連上官兵都是受過嚴格的空降、山地與反恐作戰的特戰兵，都具有精實的戰技訓練，因此被稱為「行走的殺人凶器」，這次李姓男子闖入營區搶槍，只能說夜路走多了終究會遇到鬼。

特指部表示，對於該事件中，值星官廖上士不顧自身安危，捨身保護同仁的義勇行為，充分展現特戰官兵「忠義驃悍」精神，更是官兵共同學習之典範。

(中時電子報)