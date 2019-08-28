國民黨台南市黨部昨召開提名審查小組會議，建請黨中央提名前主席「洪秀柱代表國民黨參選台南市立委第六選區選舉」。黨部主委謝龍介表示，感謝洪秀柱為黨身先士卒，也感謝有意參選的黨內外人士共同禮讓。對此，網友紛紛留言表示，「好樣的謝龍介！好讚的柱柱姐！祝台南旗開得勝」、「讚！團結起來，口徑一致向外」。

謝龍介昨(27日)受訪說，非常感謝洪秀柱對國民黨的付出與承擔，樂見洪秀柱以高知名度人氣，為台南藍營艱困選區注入澎湃活水。洪秀柱未來代表國民黨參選立委，會把重點放在教育及台南城市發展的議題上，兩岸論述則交由總統參選人韓國瑜表述，他給予洪秀柱高度的肯定和感謝。

對於謝龍介居中斡旋奔波協調，讓台南有意參選的黨內外人士同意禮讓。網友紛紛留言，大讚「洪流再起」、「好樣的謝龍介！好讚的柱柱姐！祝台南旗開得勝！、「讚！大家團結起來，口徑一致向外」、「佩服柱姐氣度和龍介仙的智慧」。

但也有部分網友認為，「台南綠油油，就算是洪秀柱下來選，也很難上啦」。

(中時電子報)