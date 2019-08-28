翔忻爆不倫戀後，胡瓜力挺2愛徒。(圖／本報系資料照)

謝忻和阿翔爆不倫戀後，遭停工2個月，連手上唯一的主持棒《綜藝大集合》也丟了，未來演藝路該如何走下去，也讓人好奇，不過事件爆發後，恩師胡瓜不但，積極為她復出鋪路，民視也對她不離不棄，可見當初恩師黃義雄形容她「不美但有人緣」，現看來眼光精準。

據《鏡週刊》報導，阿翔和謝忻陷入不倫醜聞中，恩師胡瓜是心疼大過苛責，因此台前替他們打氣，幕後也情義相挺，首先是阿翔確定回《綜藝大集合》主持，而謝忻雖無法繼續主持，但胡瓜仍安排她出席公益活動，接下來也有機會上胡瓜主持的《歡樂智多星》，對於2愛徒的力挺，讓不少圈內後輩都看在心裡。

而和謝忻長期合作的民視，也不排除安排她演出戲劇，因為民視有老派的情意，對於犯錯的藝人，不太輕易封殺，例如之前吸毒的江俊翰，誠心悔改後也回到民視繼續拍戲，這次謝忻犯錯，圈內大老也積極搶救，可見當初恩師黃義雄形容她「不美但有人緣」，現也在她發生事情後體現。

(中時電子報)