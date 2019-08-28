日本九州今天凌晨降下破紀錄大雨，可能引發山崩、洪水和其他自然災害，氣象當局因此向當地居民發出緊急警報。

日本放送協會（NHK）報導，佐賀縣有一輛汽車疑似遭洪水沖走，車上男子已無生命跡象。佐賀縣若干地區降雨量每小時超過100毫米。

氣象當局說，九州北部部分地區降下數十年來難得一見的豪雨，因此發布最高警戒的第5級警報。

(中央社)