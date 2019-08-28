日九州大雨 當局發5級警報籲民眾自保 09:162019/08/28 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本九州今天凌晨降下破紀錄大雨，可能引發山崩、洪水和其他自然災害，氣象當局因此向當地居民發出緊急警報。 日本放送協會（NHK）報導，佐賀縣有一輛汽車疑似遭洪水沖走，車上男子已無生命跡象。佐賀縣若干地區降雨量每小時超過100毫米。 氣象當局說，九州北部部分地區降下數十年來難得一見的豪雨，因此發布最高警戒的第5級警報。 (中央社) #警報 #九州 #日本 #氣象 #洪水 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 不是搶救亞馬遜大火！G7最大成就竟是川普這句話 - 國際 想結束貿易戰？他籲美盟友聯手對陸施壓 - 時事 安卓備胎出爐？華為與俄羅斯合作計畫曝光了 - 國際 加總理高富帥 美第一夫人凍未條 - 國際 北京再重申沒有致電美國 - 國際 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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