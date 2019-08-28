2019.08.27新聞深喉嚨 VERY GOOD反擊毀韓連線 「活力韓」回歸？

高雄市長韓國瑜日前赴美國商會演講，綠營卻聚焦韓的英文程度。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與台北市長柯文哲更親自秀英文，狂酸韓英文差。台北市議員王世堅直言「無聊！」他們那個年代能大學、研究所畢業英文都有基本程度，總統對外都有翻譯，一國元首重要的是國政格局，糾結在這個問題毫無意義。

王世堅在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，針對韓黑不斷攻擊韓國瑜的英文程度、學歷、是否夜間部，他其實非常不以為然，因為這些小節都不是一個國家元首最重要的事。說實在話，在那個年代能夠唸到大學、研究所，英文都有一定程度；在那個時代的台灣學生，受限教學環境，聽跟讀比說跟寫強，也是普遍現象，要聽、說、讀、寫四樣皆強，除非特別專業訓練。

王世堅直言，要是他是不會去提這種事，「因為小題大作，我覺得無聊！」認為綠營自家人將焦點放在韓國瑜的英文程度上，「Too serious!」就他看來，認為韓的英文程度「Not bad」，不算差，這樣就OK了！他看重的是，韓那天在眾美商面前的正式演講內容，因為這才是重點。

不僅如此，王世堅更強調，總統、院長們即便英文多強，也沒必要拿這個去跟韓國瑜比較。因為總統之尊對外都有翻譯，這代表著國家尊嚴與國格的捍衛，無論總統本身多聽得懂、多能講，也得透過翻譯；所以總統重要的是在適切的時候，用適切的英文。

(中時電子報)