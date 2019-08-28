根據美國媒體報導，儘管勇士隊已不被外界看好，但球隊老闆拉格布依舊深信勇士能在新球季具備奪冠實力，其中最重要的因素是他們擁有柯瑞、湯普生、格林與羅素四位全明星賽等級的超級巨星。

拉格布表示，聯盟裡面大概有九、十支真正具有奪冠的機會，或者還有些球隊自認為自己有機會，對於聯盟而言這是好事情，而我們就是其中的一支球隊。

勇士今年夏天有著極大的變化，杜蘭特出走，伊戈達拉與李文斯頓兩位功臣都被交易出去，幸好找來了羅素，因此整體實力並沒有下降很多，拉格布才會堅信球隊仍在爭冠行列中。

拉格布說，「等到新球季全明星賽結束後，勇士會處在哪個位置上，屆時大家就知道我所言不假，我對教練團和球員非常有信心，任何一支球隊有柯瑞、湯普生和格林，都是不容小覷，更別說加上羅素了。」

對於杜蘭特的離開，拉格布直言，「當初是他選擇了我們，我們有了很棒的三年時光，連續三年闖進總決賽，拿到了兩次總冠軍。不論是何原因，他最終還是決定離開我們，我無法告訴你們為什麼，因為我不知道我們還能用什麼理由留住他，幸好我們得到了羅素，雖然不是杜蘭特等級的巨星，但我們依然擁有四巨頭球員，而且我們更加年輕了。」

(中時電子報)