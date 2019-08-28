孫大千在臉書上嗆問柯文哲。(圖/翻攝自孫大千臉書)

台北市長柯文哲、鴻海集團前董事長郭台銘以及前立法院長王金平三人在823首度合體，確認合作的第一步後，外界紛紛好奇三人的動向，日前柯文哲接受聯合報專訪時，表示「如果大家都是為了台灣，每個人都可以在這個理念之下，把自己縮到最低叫『無私』，這一局才會成」。柯也說，如果最後大家各有自己的堅持，將會是失敗收場。

韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千對於柯文哲拱郭台銘出來參選總統的行為相當不以為然，在臉書上表示，柯文哲要刮別人的鬍子之前，應該先把自己的鬍子刮乾淨。柯文哲在問別人問題之前，自己應該先面對的幾個問題。孫

大千提出五個問題，要求柯文哲先「捫心自問」。

第一，當柯文哲成為柯主席，沾染上政黨的顏色之後，當時的白色力量還存在嗎？

第二，柯文哲在理念的光譜上，和王金平院長以及郭台銘董事長，一直都有一段不小的落差。是什麼理由讓他放棄自己過去的堅持來做出妥協呢？

第三，柯文哲不斷地放話來拉攏郭台銘董事長和王金平院長，內心真正的盤算是不是為了替台灣民眾黨「借勢」和「造勢」呢？

第四，柯文哲開口閉口不斷強調，「郭柯王」三人的合作是為了台灣，為什麼只有這樣的組合才是為了台灣？別人參選都不是為了台灣嗎？

第五，這一切究竟是為了台灣？還是為了台灣民眾黨呢？算計了那麼多，柯文哲還是原先的柯文哲嗎？

(中時電子報)