氣象局表示，今天（28）日天氣同樣穩定，各地大多為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有些零星降雨，午後雷陣雨較為零星、集中在各地山區。西半部及東北部高溫約攝氏34至36度，花東地區則是33度左右，感受悶熱，紫外線指數偏高。

由於天氣晴朗炎熱，今日白天台北市、新北市盆地及桃園市為黃色燈號（36度以上），包括新北市、桃園市、台北市。

空氣品質方面，環保署監資處表示，由於今日吹偏東風至東南風，清晨中部以北沿海地區受渦流影響，汙染物易累積。午後受光化作用影響，將導致臭氧濃度易上升，這主要是都會區和工業區，受到汽車與工廠排放廢氣的影響。

大致上，今日宜蘭、花東及澎湖空品指標為「良好」（綠色）等級；中部、雲嘉南及馬祖、金門為「普通」（黃色）等級。中部局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級，北部、竹苗、高屏空品區亦為「橘色提醒」等級，出門可攜帶口罩備用。

(中時 )