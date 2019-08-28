台北市北投、士林區新黨議員侯漢廷，昨晚在臉書表示，他去參加北投慈后宮普渡餐會，遇到了件離奇之事。有一名老大哥攔住他，說這裡是他管轄範圍，是民進黨的，並指出他背心胸前的中華民國國旗，說因為有「這個」他不能過去，並再次強調這一區民進黨不能有「這個」。侯漢廷問，北投這一區禁止出現國旗，是民進黨要求的嗎？或者是放縱的呢？

新黨議員侯漢廷是北投、士林區議員，他昨晚在臉書表示，他去參加北投慈后宮普渡餐會，遇到了件離奇之事。他說「我正逐桌敬茶，突然一名老大哥攔住我，說這裡是他管轄範圍，我心想是不是地頭蛇，還沒跟他打招呼。他說我不能再往前走敬酒了。這一區是民進黨的、他是民進黨的。」

侯漢廷問「喔？為什麼不能過去呢？」該位老大哥說，「因為我身上有『這個』，他的手指向了我胸前中華民國國旗。再次強調這一區民進黨不能有『這個』。」侯漢廷再問「喔？中華民國的國旗不能出現在中華民國的土地上？那為什麼那個議員可以呢？我手指另一位藍軍議員。」

該位老大哥回，「因為那位是現任議員。」侯漢廷說「老大哥根本不認識我，只是單純認為穿著國旗就不能進場、這場是民進黨的場。我微笑正問他是民進黨的誰，他正開口說是北投....就被宮廟的其他人員制止了。然後歡迎我往前逐桌打招呼。」

侯漢廷說「我想，這應該不是單純個案，類似狀況其實在偏綠選區看到國旗皆偶有側目。民進黨立委議員在地方服務，大家平時多有合作，但我也想問，這一區禁止出現國旗，是貴黨要求的嗎？或者是放縱的呢？」

士林、北投區綠營議員有民進黨議員鍾佩玲、林世宗、陳慈慧，以及時代力量黃郁芬。北投、天母區民進黨立委為吳思瑤。

網友留言「真的很懷念小學 每年雙十節全校老師學生拿著小國旗遊街 馬路兩旁都會插著國旗」、「希望2020後，遍地都能看見屬於中華民國的國旗！！」、「 2020 讓青天白日滿地紅 再去飄揚空中吧」、「很值得研究的議題，可以問問民進黨主席及蔡英文⋯⋯」、「我們的國家真的被內部分裂太嚴重了！每每看到別的國家都如此熱愛自己的國旗、國歌，就覺得很悲哀……」。

(中時電子報)