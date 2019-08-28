大陸國務院辦公廳周一發文指出，要探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施，釋放汽車消費潛力；拓寬假日消費空間、活躍夜間商業和市場，鼓勵金融機構對居民購買新能源汽車、綠色智慧家電、智慧家居、節水器具等綠色智慧產品提供信貸支援，加大對新消費領域金融支援力度。

路透報導，中國政府網刊登關於加快發展流通促進商業消費的意見稱，受國內外多重因素疊加影響，當前流通消費領域仍面臨一些瓶頸和短板，特別是傳統流通企業創新轉型有待加強，商品和生活服務有效供給不足，消費環境需進一步優化，城鄉消費潛力尚需挖掘。要發揮財政資金引導作用，加強對創新發展流通、促進擴大消費的財政支持。

「實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支援。」，文章指出，要促進二手車流通，進一步落實全面取消二手車限遷政策，大氣污染防治重點區域應允許符合在用車排放標準的二手車在本省（市）內交易流通。

(旺報 )