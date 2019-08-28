屏東新園鄉拍賣直播主「吳小哲」，驚傳在直播鏡頭前被人押走，凌晨被找到時，已是全身是血、手腳全斷、腳底被磨到全破，被丟包在新埤一處公園，清晨6點由東港安泰醫院轉至高雄長庚救治。這起直播主遭擄打傷案目前正由東港警分局偵辦中

「吳小哲」以靈異探險、購物拍賣直播出名，28日凌晨1時許，「屏東小鎮資訊」臉書社團PO出一則家屬求救文，指「吳小哲」在新園一間直播台拍賣水產，疑似走出去外面的過程中遭人押走，手機關機聯絡不上，家屬找不人非常心急，已向警察報案，希望民眾可以協助尋找。

而從直播畫面可看到，當時「吳小哲」與另一名直播主拍賣漁貨產品，直播到一半吳走出外面，過了十幾秒傳出爭吵聲，另一名主播連喊「門鎖住」，該主播也消失在鏡頭前數十分鐘。

而臉書粉絲專頁「吳小哲探險台」在凌晨3時50分PO文表示，警方已經找到人，通知家屬前往醫院。初步了解，「吳小哲」被3人毆打成重傷，全身是血、手腳全斷、腳底被磨至全破。該粉專小編更在留言回應稱「目前哲哥傷勢嚴重，已在急救，全身是血，腳底全破，其中手腳全斷，手機強行被搶走，拜託大家抵制暴力台」。

眾多網友關心「吳小哲」狀況，紛紛上網留言，就連東港分局新園分駐所所長吳東儒也親自上網留言，表示吳姓直播主現已返回，後續將展開相關偵辦作為，感謝各位鄉親的關心！

(中時電子報)