高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，迎戰尋求連任的總統蔡英文。由於韓目前仍是高雄市長，他曾強調周一到周五仍努力拚市政，假日再拚國政、拚選舉，將市政與選舉二分法。對此，有網友問及「韓國瑜現在認真拚市政來得及嗎？」其中有名網友回文引來網友議論。

網友JRSmith在PTT發文指出，距離2020只剩4個多月，蔡英文目前看來是躺著選都能贏，如果韓現在開始認真市政，還來得及挽回民調嗎？這篇文章引來許多網友回應。

有名網友ceca則詳細分析這篇文章，他指出，短時間狀態下，要拚什麼市政？若說產業園區，他認為，高雄產業園區招商的正常招商，新申請跑程序的也在跑程序。若要建設，短時間內大概只有愛情摩天輪，其他的大多都延續陳菊的進度。該網友指出，一個大型建設需要評估籌畫，不是半年一年可以搞起來的，所以延續一定居多，包含前瞻的捷運黃線、岡山正要開工的路竹延伸捷運。

此外，該網友也提及，若要蓋國際機場，也是中央的事情，不是市府的權責。政策方面，青年局的成立也在進行中、國小空氣清淨器也有進度。他說這些都是比較小規模的施政，畢竟半年執政，能看到即效性成果的都是小東西。大型的例如要打造一個媲美駁二的觀光區，或是大幅改變高雄托幼補助等，都還要審預算或是有更完整的規劃後送議會。「如果你是韓國瑜，請問你可以拚什麼市政出來？」

這則分析引來許多網友議論，有網友不認同表示「有市政，但負面形象太多」、「市長早就把能做的都做了」、「韓沒做市政？裝瞎嗎？」、「看能做到多少 靠他的口才又可以加分」。也有網友贊同稱「韓是落跑又反覆誠信問題讓大家反感」、「現在民調落後不知道要怎麼救 才半年又拿不出可以說服人的政績」、「來不及了」。

(中時電子報)