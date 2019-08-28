大貓熊「團團」、「圓圓」即將15歲了！台北市立動物園今年用心幫他們籌畫生日派對，「團團」、「圓圓」的生日蛋糕主題分別為「馬到成功」和「球仔有成」，並以遊樂場作為蛋糕的設計概念，主要食材特別選用季節性食物，讓「團團」、「圓圓」品嘗平時不常吃到的栗子與奇異果。8月30日(星期五)上午11點將在大貓熊館內舉行「團團」和「圓圓」的生日派對，邀請有興趣的民眾一同來為他們慶生！

大貓熊「圓圓」的生日蛋糕概念圖，主題為「球（求）仔有成」。（台北市立動物園提供）

兩隻大貓熊的生日蛋糕造型每年都不大一樣，全靠愛心滿滿的保育員們集體發想創作，今年以遊樂場為設計概念，「團團」的蛋糕造型以遊樂場內的旋轉木馬作藍本，主題為「馬到成功」。

8月30日(星期五)上午11點將在大貓熊館內舉行「團團」和「圓圓」的生日派對，邀請有興趣的民眾一同來為他們慶生！（「團團」）。（台北市立動物園提供）

而「圓圓」因為名字中有個「圓」字，所以往年通常都是以圓型蛋糕作為造型，今年也沒例外，保育員將氣球結冰作為蛋糕的主要裝飾，主題是「球仔有成」，取了諧音希望她能夠「求」仔有成，再幫「圓仔」成功添弟妹。今年蛋糕食材特別選用季節性食物：栗子和奇異果，讓兩隻大貓熊可以在生日這個特別的日子，吃到平日不常吃的食物。

大貓熊「團團」專心啃竹桿。（台北市立動物園提供）

「團團」、「圓圓」愛吃的孟宗竹和箭竹，由於今年夏天未遭受天災的影響，竹子品質良好，因此兩隻大貓熊進食竹葉的狀態也比往年好上許多。平時牠們常吃的紅蘿蔔、蘋果、葡萄、竹葉，也會加到生日蛋糕中，而生日這天保育員還會特別準備甘蔗當作蛋糕的裝飾品。起初，「團團」和「圓圓」誤以為甘蔗和竹子是同一種食物，所以都會將甘蔗皮剝掉後才食用，但在一次一次的採食經驗中，發現甘蔗皮是甜的，就逐漸學會連皮一起大口吃下肚。

想像一下保育員會用這些素材拼裝出什麼樣子的蛋糕呢？（台北市立動物園提供）

今年「團團」和「圓圓」來到台北市立動物園已邁入第11個年頭，每年「一熊一糕」，再加上「圓仔」滿6歲以來的蛋糕，目前總共做了28個蛋糕。保育員表示，未來若民眾有任何關於大貓熊生日蛋糕的創意點子都歡迎踴躍提供，寄信至台北市立動物園，也別忘了，8月30日(星期五)上午11點一起來為「團團」、「圓圓」獻上滿滿的生日祝福！

大貓熊「團團」生日蛋糕的素材之一。（台北市立動物園提供）

大貓熊「團團」、「圓圓」迎接15歲～保育員自製生日蛋糕先曝光。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)