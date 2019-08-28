隨著美中貿易戰逐漸激化，彼此採取報復關稅，衝擊全球經濟成長前景。對此，白宮前首席談判官威廉斯表示，若要促使中美兩國達成貿易協議以結束貿易戰，歐盟及日本等全球主要經濟體必須與美國一同向陸施壓。

威廉斯（Clete Willems）27日接受美媒CNBC專訪時表示，促成美中貿易協議「至關重要」，但正因不公平貿易影響每一位，世界主要經濟體應該與美國聯手，共同對陸施壓。

威廉斯說，「如果日本、歐盟、英國，以及法國想要看到有關大陸事務的確定性，他們就應該與美國聯手，一同對陸施壓，才能達成協議，因為他們的企業正如美企一樣，都飽受不公平貿易對待」，「與美國合作，對歐盟與日本而言，也符合自身利益」。

威廉斯表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron ）在剛落幕的七大工業國高峰會（G7）上提到世界貿易組織（WTO）規章改革時，就曾提及對大陸的憂慮。他表示，當時馬克宏曾說「WTO需要針對不公平貿易進行改革，以及智慧財產權，而他所真正意涵是『我們也擔心大陸』」。

法國代表在G7峰會上發布聲明，呼籲更有效地保護智慧財產、更快速解決爭端，並根除不公平的商業模式。馬克宏在與川普的聯合記者會中，也表示解決與大陸之間貿易糾紛最有效的方式，即為「確保貿易是國際貿易規範的一部分」。他指出，由於大陸是受到來自美、歐、日等國大量投資的主要經濟體，「問題在於尊重智慧財產權、處理使市場失衡的產能過剩，以及快速解決爭端與現存貿易不公平情況的能力」。

(中時電子報)