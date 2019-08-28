「有沒有人跟我一樣愛喝這個！」一名女網友在網路上分享自己最愛的飲料「蜂蜜菊花茶」，但這款飲料是7-11的隱藏版，且不是每家店都有，想喝還要碰運氣，「一切隨緣，它也會不定時換點」，讓原PO每次一見到冰箱有貨，都秒買秒喝！

女網友在「爆廢公社公開版」PO文後，釣出許多有同樣愛好的人，「去7-11必買」、「我也喜歡菊花茶」、「這個真的好喝，最近看到7-11進去還會在人家玻璃門前找他一陣子，希望店員沒把我當神經病」。

還有人說，其實蜂蜜菊花茶出產很多年了，一瓶375ml，售價15元，添加枸杞抽出液、清涼降火，不知曾幾何時就變了很少看到，「還是有在賣，但是要找」、「今天才知道是隱藏版」、「以前有桂圓紅棗茶現在沒了，傷心…」、「菊花茶台北都有」、「高雄要機會」。其中有網友說，「7-11都有賣，只是台南會容易找的到，因為統一總廠大都在台南」。

(中時電子報)