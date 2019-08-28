2020總統大選表態參選的人越來越多，確定出線的民進黨籍總統蔡英文，和國民黨的韓國瑜以及可能投入參選的台北市長柯文哲，已讓「三角督」逐漸成形。根據鴻海創辦人郭台銘陣營昨公布的「調和式民調」顯示，僅藍綠對決在郭台銘對上蔡英文模式，民調才能領先。對此，幾位民調學者聽聞後直呼，從沒聽過何謂「調和式民調」，也沒有學理基礎，「參考意義不大」。

郭陣營昨在媒體群組說明，調和式民調意指，除了自家內部民調，同時整合其他幾份外界公布民調，以統計學方法考量時間、離群質等，綜合樣本進行權值調整，得出最終的高信度民調數據。

但對於這份民調，師大公領系教授黃信豪表示，一般受過基礎統計訓練者，都知道「不可以整合不同份民調、再計算得出數據」，且若要把各界民調綜合起來考量，包括問卷模式、抽樣架構等因素都要一致，還要考慮不同時間支持度的變動趨勢，「這樣的比較才有意義」。他也說，因數據庫不同，這也不是「大數據」，只是供內部參考的資料，但缺乏學理基礎。

他也指出，包括調查機構效應、問卷架構有預示效應，抽樣架構也有手機、市話比例等問題，一旦這些變數調整，都會影響到民調結果，也無法知道分析哪些事件影響到哪個候選人的支持度。

此外，這份民調，台大政治系教授王業立、政大選舉研究中心副研究員俞振華皆表示，從沒聽過「調和式民調」的說法。俞振華認為，這種數據顯然是希望能影響風向，對一般選民而言，參考價值不大。且大選將至，競選陣營、民調公司或媒體在公布民調時，必須提供資訊來源供外界參考。

永齡基金會顧問高虹安於網路政論節目「雲端最前線」公布郭陣營內部進行的大數據「調和式民調」。(圖／郭台銘辦公室 提供)

(中時電子報)