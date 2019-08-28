日本旅行搜索引擎「KAYAK」公布一項日本旅客票選「還想再去住宿的都市」排行榜，前10大都市當中，台北名列第一。(翻拍自網站)

日本旅行搜索引擎「KAYAK」公布一項日本旅客票選「還想再去住宿的都市」排行榜，前10大都市當中，台北和高雄市分別名列第1和第8名，顯示出台灣旅遊受日本旅客歡迎的程度。

這項排名的評分標準是，獲得日本旅客高評價的飯店在各都市的比率。第8名的高雄，高評價飯店的比率為54％。第1名的台北，高評價飯店的比率為88％。

網站上介紹，高雄有鳳山龍山寺、中都唐榮磚窯廠等古蹟、高378公尺的東帝士85摩天大樓、三多三路鬧區等。在文化方面則有高雄市立美術館、展示各種藝術作品及舉辦各種活動的駁二藝術特區等設施。還有世界知名電影導演侯孝賢也曾在高雄生活過。

台北是全球最先進的高科技城市，是有歷史的城市，也是美食的城市，台北有各式各樣的面貎。台灣原本就是有名的親日國度，台北也是對日本人非常親近的都市，而且位於離日本很近的地方，可以輕鬆的造訪，說不定這也是取得許多高評價的主要原因之一。

TRiP EDiTOR旅遊情報網站分析，這次10大排行榜中台灣兩大都市都上榜。從結果可看出，以往觀光休閒勝地的飯店仍然受歡迎，但近來離日本近的國家的飯店也可獲得高評價。

日本旅客「還想再去住宿的都市」10大排行榜如下：

第1名 台北；第2名 峇里島／印尼；第3位 羅馬／義大利；第4名 峴港市／越南；第5名 巴塞羅納／西班牙；第6名 可倫坡／斯里蘭卡；第7名 米蘭／義大利；第8名 高雄／台灣；第9名 暹粒市／柬埔寨；第10名 杜拜／阿拉伯聯合大公國。

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