長榮航空打破30年來沒有空少的潛規則，首批男性空服員預計年底上機。（讀者提供）

長榮空少「黃埔一期」亮相！長榮航空打破30年來沒有男性空服員的潛規則，今年首度招募男性空服員，首波由地勤人員轉任，第一批24人預計年底上線，屆時就能在長榮機上看到男性空服員，第二批還有24人，將於11月報到。

長榮航空總經理孫嘉明在今年股東會後首度鬆口：「我們會招男性空服員」，其實內部本來就有在評估此案，第一波先由內部男性地勤轉任，主要是考量對航空產業熟悉度，且比大學畢業白紙一張進來更了解長榮文化。

長榮航空7月初內向地勤組員發出空服員招募訊息後，短短一周就吸引300人報考，由於是第一次招募空少，300人中高達7成為男性，相當踴躍。

長榮航空此次開放內地勤轉任時，也首度聲明：「長程航班值勤時間通常逾12小時且於夜間飛行，依法需完成勞基法84之1簽署核備才能上機服勤，例假日、休息日及國定假日亦必須另行調移排休，無法固定於星期六、日及國定假日當日排休，此為航空業之工作特性。」清楚載明空服員工作特性。

(中時 )