信誼幼兒文學獎第20屆得獎作品改編的《劍獅出巡》親子故事劇場，9月28、29日將到台南文化中心原生劇場演出；民俗事物故事化，最能引導孩子認同地方文化，由台南土生土長的童書創作者劉如桂作品《劍獅出巡》圖畫書改編，透過兒童戲劇專業團隊演繹，以創新多元表演形式，融入現場孩童互動，帶領觀眾走進大家熟悉的安平守護神「劍獅」故事，體會台南在地生活與文化。

《劍獅出巡》是劉如桂「劍獅系列故事」序曲，如桂從小生長在民間信仰文化氛圍中，耳濡目染對民俗有很深刻的認識。她以安平小鎮為背景，藉由3隻劍獅將民間習俗化成奇幻故事，帶領孩子認識在地文化，也為孩子的想像世界注入最有生命力文化元素。《劍獅出巡》出版後深受讀者喜愛，許多親子循著故事場景來到安平穿梭巷弄，一邊尋找劍獅，一邊體驗在地文化。

劉如桂熱衷運用生活有趣事物和元素創作，希望透過說故事方式，讓這些事物和元素變得更有趣。她認為只有對周遭事物覺得有趣，才會對自己的文化產生興趣和認同，因此相繼融入「太極圖」、「乞龜」等元素，陸續創作《劍獅擒魚》、《劍獅祈福》，都深受讀者喜愛。

信誼基金會體驗長廖瑞文表示，為台灣尋找在地好故事是信誼幼兒文學獎設立使命，這次邀兒童戲劇專家王友輝老師擔任顧問，由2015、2017台北兒童戲劇節戲劇創作第一名的林孟寰編劇(也是電視劇《通靈少女》編劇)，活躍於成人、兒童劇團的周浚鵬導演，以及2017獲World Stage Design世界劇場設計展新銳設計組燈光設計組金獎的藍靖婷擔任舞台總監，偶戲演員李書樵、盧侑典、陳佳豪巧妙詮釋充滿驚喜的故事劇。

廖瑞文強調，演出劇場以三面式環繞舞台呈現，帶觀眾走進古意盎然的紅磚巷，在燈光及剪影的巧妙轉換下，與顏色鮮豔的劍獅戲偶互相烘托，引領觀眾沈浸於故事情節裡。戲裡最重要的「劍獅戲偶」結合圖畫書、布袋戲、舞獅等元素，向新一代親子傳遞在地文化特色。

《劍獅出巡》9月起在台北、台中、台南巡迴演出，巡演期間也舉辦「劍獅」主題書展、作者簽書會、劍獅小寶劍彩繪等活動，希望透過故事推廣、圖書出版、戲劇演出、創作活動，讓孩子有更多元的體驗，對在地文化有更深入的認識，親子一起走入劇場，感受原創故事美好。這次演出由統一企業瑞穗鮮乳贊助，支持信誼對原創圖畫書的守護和推廣，藉濃厚本土味道《劍獅出巡》為主題，共同推廣關懷本土、閱讀經典，持續延伸兒童教育的內涵、提升兒童對文學和藝術的素養。

(中時 )