網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜粉絲後援團 必勝！撐起一片藍天」)

高雄市長韓國瑜遭逢內憂外患，不僅民調下滑，郭台銘與王金平兩位國民黨同志，恐與台北市長柯文哲結盟參選；綠營與韓黑又大酸特酸韓學歷、是否夜間部和英文程度。韓粉在各方圍剿下，真情吶喊挺韓心聲：「支持韓國瑜不是他的能力有多強。」直言韓能讓一些貪圖利益者，一個一個浮現，這就是他們不離不棄的原因。

網友在臉書社團「韓國瑜粉絲後援團 必勝！撐起一片藍天」發文：「支持韓國瑜不是他的能力有多強，再強也拚不過整個有紀律、有向心力的團隊，所以我支持他最主要的原因，就是他會讓一些貪圖利益者，一個一個浮現出來，我想這樣就夠了，其他的就交給強有力的整個團隊吧！」

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其他網友紛紛回應：「完成不可能的任務,翻轉高雄，翻轉台灣，青天白日重現江湖！中華民國萬歲！韓國瑜凍選！」「無離開！」「唯一支持韓國瑜」、「就是支持韓國瑜， 國民黨對王金平已經很好了，是個長輩應該要給一些後輩機會」、「郭說話無信用了，信用破產，自己說好的要支持國民黨的侯選人」。

(中時電子報)