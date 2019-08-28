泰國王室宮務處官網26日罕見發布多張上月才受封泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）新妃的詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）照片，當中包括多張與泰王一起的放閃照，也有詩妮娜穿著迷彩小可愛開飛機、拿步槍射擊的帥氣照片，照片引起網友熱議，泰國王室宮務處官網還一度癱瘓。

據美國「財經內幕」（Business Insider）報導，上月28日67歲生日當天，泰王瓦吉拉隆功迎娶了年僅34歲的少將詩妮娜為妃子，這是泰國王室1921年以來首度冊封王妃，換句話說，也是泰國王室超過80年來，除了王后以外，首度認可的國王第二位官方配偶，報導說，詩妮娜和瓦吉拉隆功有段長期的情侶關係。

泰國王室宮務處周一公布超過60張詩妮娜的照片，當中除了詩妮娜穿著泰國皇家傳統服飾坐在瓦吉拉隆功王位腳邊的照片，也有兩人都著軍裝的照片，還有許多詩妮娜持步槍射擊、穿著迷彩小可愛開飛機的獨家畫面。

泰國王室宮務處26日公布一系列泰國新王妃詩妮娜的照片。圖為詩妮娜穿著小可愛開飛機。（圖／路透社、泰國王室宮務處）

詩妮娜上月受封王妃的典禮上，才新婚3個月的新王后蘇堤達王后（Queen Suthida）也有出席。泰國王室宮務處官網公布的詩妮娜簡歷多達40多頁，內容指出她生於1985年1月26日，是泰國北部難府（Nan）人，2008年畢業於陸軍護理學校，擁有護理專科的學士學位，詩妮娜同時也完成叢林軍事訓練、夜間跳傘、私人駕駛等課程。

蘇堤達王后今年5月1日正式冊封為泰王王后，她是泰王拉瑪十世Rama X第4任妻子，此前瓦吉拉隆功與前3任妻子共育有7名子女。瓦吉拉隆功與第3任妻子希拉米（Srirasmi Mahidol na Ayuthaya）於2014年離婚，兩人所生的14歲兒子提幫功王子（Prince Dipangkorn Ramijoti）目前被視為泰國第一王位繼承人。

(中時電子報)